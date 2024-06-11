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Российские военные группировки войск «Запад» нанесли поражение 8 украинским бригадам в ДНР и Харьковской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Сообщается, что российские военные нанесли поражение формированиям 77-й аэромобильной, 14-й, 43-й, 54-й, 63-й, 116-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения Вооруженных сил Украины и 18-й бригады нацгвардии. Отмечается, что противник потерял 570 военнослужащих, а также 4 автомобиля.
Были поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin американского производства, гаубица М777 производства США, 2 гаубицы Д-30, гаубица «Мста-Б» и одна гаубица L-119 производства Великобритании.
Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев заявил, что военные ВС РФ сорвали попытки ротации украинских формирований в опорных пунктах в районах Никольского и Новодонецкого. Он напомнил, что подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Были поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin американского производства, гаубица М777 производства США, 2 гаубицы Д-30, гаубица «Мста-Б» и одна гаубица L-119 производства Великобритании.
Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев заявил, что военные ВС РФ сорвали попытки ротации украинских формирований в опорных пунктах в районах Никольского и Новодонецкого. Он напомнил, что подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова