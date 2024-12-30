«Скоро буду дома»: МО РФ показало кадры разговора освобожденных бойцов с семьями

Видео: Минобороны РФ
Вернувшиеся из украинского плена бойцы ВС РФ поговорили со своими семьями, доложили в Минобороны РФ, показав соответствующие кадры.
«Скоро буду дома», — сказал один военный.
«Скоро домой!» — произнес другой.
Еще один военнослужащий поблагодарил российское оборонное ведомство за то, что оно помнит о своих бойцах. Солдат особо подчеркнул, что рад попасть домой в новогодние праздники.
Кроме того, один защитник с улыбающимся лицом и буквально искрящимися от счастья глазами спрашивал домочадцев, как поживают дети и мама.
Перед этим Минобороны РФ показало кадры, где российские военнослужащие поздравили соотечественников с приближающимися новогодними праздниками.
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Никита Кротов