МИД отреагировал на удар БПЛА ВСУ по больнице в Херсонской области

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Удар украинского беспилотника по больнице в Алешках под Херсоном является терактом и циничным преступлением киевского режима, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
«Решительно осуждаем это очередное циничное и кровавое преступление, которым киевский режим вновь показал свою бесчеловечную нацистскую сущность», — добавила дипломат.Захарова заключила, что все виновники данного преступления будут привлечены к ответственности по закону.
Об ударе по больнице со стороны боевиков ВСУ сообщил губернатор Херсонщины Владимир Сальдо несколько часов назад. Чиновник подчеркнул, что это не первое покушение на главврача медучреждения, а также выразил соболезнования родственникам погибшего заместителя главврача Василия Борисова.
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