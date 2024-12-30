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МИД отреагировал на удар БПЛА ВСУ по больнице в Херсонской области

Захарова назвала удар БПЛА ВСУ по больнице в Алешках терактом
Фото: istockphoto/imetlion

Фото: istockphoto/imetlion

Удар украинского беспилотника по больнице в Алешках под Херсоном является терактом и циничным преступлением киевского режима, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
«Решительно осуждаем это очередное циничное и кровавое преступление, которым киевский режим вновь показал свою бесчеловечную нацистскую сущность», — добавила дипломат.
Захарова заключила, что все виновники данного преступления будут привлечены к ответственности по закону.



Об ударе по больнице со стороны боевиков ВСУ сообщил губернатор Херсонщины Владимир Сальдо несколько часов назад. Чиновник подчеркнул, что это не первое покушение на главврача медучреждения, а также выразил соболезнования родственникам погибшего заместителя главврача Василия Борисова.

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«Скоро буду дома»: МО РФ показало кадры разговора освобожденных бойцов с семьями
Вернувшиеся из украинского плена бойцы ВС РФ позвонили семьям
30 декабря 2024, 21:32

Вернувшиеся из украинского плена бойцы ВС РФ поговорили со своими семьями, доложили в Минобороны РФ, показав соответствующие кадры.
«Скоро буду дома», — сказал один военный.

«Скоро домой!» — произнес другой.
Еще один военнослужащий поблагодарил российское оборонное ведомство за то, что оно помнит о своих бойцах. Солдат особо подчеркнул, что рад попасть домой в новогодние праздники.

Кроме того, один защитник с улыбающимся лицом и буквально искрящимися от счастья глазами спрашивал домочадцев, как поживают дети и мама.

Перед этим Минобороны РФ показало кадры, где российские военнослужащие поздравили соотечественников с приближающимися новогодними праздниками.

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Хинштейн: боевики ВСУ снова ударили по Льгову в Курской области
30 декабря 2024, 20:58

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)

Боевики ВСУ вновь ударили по Льгову курского направления, проинформировал в своем Telegram-канале врио главы региона Александр Хинштейн.
«Украинский нацистский режим в очередной раз нанес удар по мирному городу Льгову», — сказано в публикации.
Хинштейн добавил, что данных о значительных разрушениях и пострадавших на данный момент нет. По словам чиновника, на месте сейчас работают коммунальщики, а также аварийные службы.

Украинские боевики вторглись в Курскую область в начале августа 2024 года. Бои на территории российского региона продолжаются до сих пор.

Перед этим стало известно, что боевики ударили беспилотником по больнице в Херсонской области.

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Cтали известны детали гибели бывшего футболиста сборной России Бугаева на СВО
Бывший футболист российской сборной Бугаев погиб на СВО от ранения в голову
30 декабря 2024, 20:09

Фото: istockphoto/Rost-9D

Погибший в зоне СВО бывший футболист российской сборной Алексей Бугаев перед смертью лишился руки и получил осколочное ранение в голову, передает Telegram-канал Baza.
В последний раз Бугаев выходил на связь с отцом в конце ноября, чтобы поздравить родственника с днем рождения.

Бугаев получил срок по делу о наркотиках. Звезду отечественного футбола приговорили к 9,5 года колонии общего режима. Контракт с МО РФ спортсмен подписал, будучи в СИЗО.

Накануне о гибели Бугаева проинформировал футбольный агент Антон Смирнов. Он написал, что мужчина играл за «Торпедо», «Локомотив», «Томь», «Химки» и «Краснодар».

«…Алексей являлся воспитанником ФШМ. Вечная память», — писал Смирнов.

Ранее были опубликованы кадры с вернувшимися из плена бойцами ВС РФ.

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МО РФ показало кадры с вернувшимися из плена российскими бойцами
30 декабря 2024, 19:07

Фото: istockphoto/Rost-9D

Российские военнослужащие вернулись из плена, доложили в Минобороны РФ, опубликовав соответствующий ролик в своем Telegram-канале. На кадрах видны счастливые лица бойцов, которые поздравляют соотечественников с наступающим Новым годом.
Перед этим в российском оборонном ведомстве проинформировали о возвращении 150 российских военных с подконтрольной киевскому режиму территории.

Бойцам ВС РФ обеспечат лечение и реабилитацию. Отмечено, что посредниками при обмене выступили Арабские Эмираты.

Ранее сообщалось, что российская армия освободила от боевиков ВСУ населенный пункт Новооленовка Донецкой народной республики.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года.

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Зеленский ликвидировал медкомиссии на Украине своим указом
30 декабря 2024, 19:05

Фото: istockphoto/Serhej Calka

Закон о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) с 1 января 2025 года на Украине подписал Владимир Зеленский. Теперь в крупных больницах спецкомиссии будут оценивать состояние здоровья человека, а также его возможности. Об этом информируют обозреватели украинского издания «Зеркало недели».
По предположениям, в комиссиях будут осуществлять свою работу свыше 4,3 тысячи медиков.

При этом МСЭК для детей останется, а те, кто получил инвалидность ранее, сохранят свой статус.

Члены новых комиссий будут пользоваться некой Международной классификацией функционирования, ограничений здоровья и жизнедеятельности.

Врачи будут выборочно получать пациента, но никто не будет знать, кто конкретно будет заниматься им. Таким образом власти хотят исключить коррупцию, заключили авторы.

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Минобороны РФ сообщило о возвращении 150 военных из украинского плена
Минобороны России: 150 пленных российских солдат обменяли на 150 солдат ВСУ
30 декабря 2024, 18:27

Фото: iStock/Oleg Elkov

Россия вернула 150 военнослужащих, находившихся в плену на Украине, отправив в Киев столько же пленных солдат ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что стороны обменялись военнопленными при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. На сегодняшний день солдаты ВС России находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая помощь.

По данным российского оборонного ведомства, в ближайшее время их вернут в РФ.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Маск присвоил Зеленскому титул чемпиона
Маск присвоил Зеленскому чемпионский титул за величайшее ограбление США
30 декабря 2024, 17:13

Фото: istockphoto/rarrarorro

Чемпионский титул за «одно из величайших денежных ограблений всех времен» присудил Владимиру Зеленскому американский миллиардер Илон Маск в соцсетях.
«Чемпион всех времен», — гласит публикация предпринимателя.
Своей записью бизнесмен отреагировал на пост юзера, прокомментировавшего выделение Вашингтоном 2,5 миллиарда долларов Киеву и подчеркнувшего, что Владимир Зеленский «провернул одно из величайших денежных ограблений всех времен».

Перед этим американский президент Джо Байден заявил, что Минобороны США находится «в процессе передачи» ракет и артиллерийских боеприпасов для боевиков ВСУ.

Согласно публикации Белого дома, Америка продолжит помогать Зеленскому, пока Байден у власти.

Ранее сообщалось, в чем российский МИД обвинил НАТО.

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#сво
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Боевики ВСУ атаковали при помощи дрона больницу в Херсонской области
30 декабря 2024, 16:55

Фото: istockphoto/NiseriN

Больницу при помощи дрона атаковали боевики ВСУ в Алешках под Херсоном, рассказал в Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо. Чиновник добавил, что в результате атаки погиб зам главного врача по лечебной части Василий Борисов.
«Киевский режим совершил варварскую атаку на здание Алешкинской центральной районной больницы. Натовский оператор дрона направил беспилотник прямо в кабинет главврача», — сказано в публикации.
Сальдо принес соболезнования семье погибшего медика, добавив, что данное покушение на главврача является вторым по счету.

Херсонская область вошла в состав России по результатам сентябрьского референдума 2022 года, однако Украина не согласилась с итогами голосования и продолжила обстрелы.

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Минобороны рассказало об успехах ВС РФ в Курской области
МО РФ: ВС России отразили пять контратак боевиков ВСУ в Курской области
30 декабря 2024, 16:27

Фото: istockphoto/N-sky

Пять контратак со стороны боевиков ВСУ отразили российские военнослужащие на курском направлении, доложили в Минобороны РФ.
«Отражено пять атак штурмовых групп ВСУ», — сказано в сообщении оборонного ведомства.
Отмечено, что бойцы ВС РФ поразили формирования 12 бригад противника. Украина вторглась в Курскую область ранним утром, 6 августа. Боевики получили отпор от росгвардейцев, пограничников и солдат.

Как отмечали в командовании ВСУ, расчет был на то, что российская армия отвлечется от Донбасса, однако план провалился.

Эксперты также считают действия ВСУ совершенно необдуманными и ошибочными.

Ранее стало известно, какой населенный пункт освободила от ВСУ российская армия.

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