Захарова о ситуации под Курском: «жесткий ответ ВС РФ не заставит себя ждать»

Фото: сайт МИД РФ
Российский дипломат Мария Захарова осудила нападение со стороны ВСУ под Курском, заявив, что «жесткий ответ ВС РФ не заставит себя ждать». Об этом сказано в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.
«…не сомневаемся, что организаторы и исполнители этих преступлений, включая их зарубежных кураторов, понесут за них ответственность. Жесткий ответ ВС России не заставит себя ждать», — сказано в официальном комментарии.Ранее официальный представитель российского МИДа охарактеризовала действия киевского режима как террористические.
Утром, 6 августа, стало известно о попытке украинских неонацистов прорвать оборону ВС РФ в приграничье Курской области. Сейчас там ведутся ожесточенные бои.
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Никита Кротов