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В Мартыновке под Курском боевики ВСУ за сутки потеряли 14 единиц бронетехники, доложил в Telegram-канале командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
«Противник старается вытащить как можно больше подбитых машин на свою территорию для последующего восстановления», — говорится в публикации.Генерал-майор добавил, что противник испытывает технический дефицит, поэтому делает акцент на эвакуации техники.
Ранее высокопоставленный украинский чиновник заявил изданию Agence France-Presse, что боевики ВСУ напали на Курскую область с целью растянуть российские силы, а также дестабилизировать ситуацию в РФ.
Украинские неонацисты напали на российские территории 6 августа. Бои продолжаются.
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Никита Кротов