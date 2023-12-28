В Британии предупредили ВСУ о новом оружии России

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Армия России уже скоро начнет применять в зоне спецоперации новейшую гаубицу. Об этом пишет британское издание Daily Express.
«У этих гаубиц дальность стрельбы семьдесят километров, они могут совершить более десяти выстрелов в минуту», — говорится в статье.
Уточняется, что с начала специальной военной операции Россия продолжает стремительно оснащать армию качественным вооружением, которое имеет серьезную огневую мощь.
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Элина Позднякова