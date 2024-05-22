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Российские войска уничтожили несколько баз, где иностранные наёмники обучают украинских солдат. Об этом сообщила британская газета Sun.
Отмечается, что было большое количество баз, выполняющих такую функцию, однако многие из них были уничтожены российскими снарядами.
Также издание сообщило о секретной прифронтовой базе в Харьковской области, где наёмники из США и Великобритании обучают бойцов ВСУ. Бывший солдат ВС Британии Дэн Ридли утверждает, что речь идёт о центре подготовки, который связан с украинской армией. Но, по его словам, Киев не финансирует его.
Напомним, что Минобороны России регулярно сообщает о нанесении ударов по местам дислокации иностранных наёмников. 17 января в результате российского удара по пункту временной дислокации удалось ликвидировать свыше 60 наёмников.
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Также издание сообщило о секретной прифронтовой базе в Харьковской области, где наёмники из США и Великобритании обучают бойцов ВСУ. Бывший солдат ВС Британии Дэн Ридли утверждает, что речь идёт о центре подготовки, который связан с украинской армией. Но, по его словам, Киев не финансирует его.
Напомним, что Минобороны России регулярно сообщает о нанесении ударов по местам дислокации иностранных наёмников. 17 января в результате российского удара по пункту временной дислокации удалось ликвидировать свыше 60 наёмников.
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Анастасия Чинкова