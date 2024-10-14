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Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли тысячи военнослужащих во время операции в Курской области. Такое заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
Эксперт подчеркнул, что наступление украинской армии в российских регионах закончилось провалом. При этом он отметил, что на этом направлении было задействовано большое количество техники. Несмотря на это, ВСУ понесли большие потери, добавил Меркури.
Он выразил сомнение, что украинские войска смогут долго удерживать свои позиции в Курской области, и предположил, что они будут атакованы во время российского контрнаступления.
Ранее ирландский журналист Чей Боуз рассказал о провале ВСУ в Курской области. По его словам, это наступление дорого обошлось украинской армии.
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Он выразил сомнение, что украинские войска смогут долго удерживать свои позиции в Курской области, и предположил, что они будут атакованы во время российского контрнаступления.
Ранее ирландский журналист Чей Боуз рассказал о провале ВСУ в Курской области. По его словам, это наступление дорого обошлось украинской армии.
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Александр Климов