ВС РФ начали штурмовать Свердликово в Курской области

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Армия России приступила к штурму боевиков ВСУ в Свердликово в Курской области. Именно этот населенный пункт стал первой точкой удара украинских боевиков в наступлении на Коренево. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
«Сообщают, что в Курской области начался штурм Свердликова. Эта деревня была первой точкой в ударе ВСУ на Коренево и она же, судя по всему, может стать для украинской группировки в этом районе последней», — говорится в сообщении.
Уточняется, что далее армия России начнет продвигаться в сторону Суджанского района.
Утром 20 сентября сообщалось, что российские подразделения вплотную подошли к поселку Свердликово. Он стоит на стратегически важной для ВСУ дороге, соединяющей Суджу и Коренево. Именно по этой трассе идет основное снабжение украинских подразделений на всем Кореневском направлении. Перерезав эту артерию, ВС РФ смогут создать предпосылки для оперативного окружения большой группировки противника.
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Элина Позднякова