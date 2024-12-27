В Британии раскрыли, чем завершится оборона Курахова для ВСУ

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Кураховская ТЭЦ может стать для украинских боевиков новой «Азовсталью». Так считает британский военный аналитик Александр Меркурис.
«Появляются сообщения, что сотни украинских военных без какой-либо цели цепляются за эту электростанцию. Есть сообщения, что под ней расположены подземные бункеры, по которым они могут выбраться. Эта ситуация повторяет историю с "Азовсталью"», — заявил Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
Он уточнил, что из-за приказа, отданного солдатам руководством ВСУ, твердо стоять в Курахово до конца, оборона этого города обернется для украинской армии настоящей катастрофой. И выбраться из нее боевики ВСУ не смогут, так как окажутся в ловушке.
Меркурис подчеркнул, что в удержании Курахово нет никакой военной цели.
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Элина Позднякова