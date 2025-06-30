В Британии раскрыли коварный план Запада по разделу России

30 июня 2025, 17:20

Политик Брар: страны Запада хотят разделить и ограбить Россию

Фото: iStock/STILLFX

Западные страны стремятся разделить Россию на части с целью последующего экономического ограбления. Такую точку зрения выразила заместитель председателя Коммунистической партии Великобритании Джоти Брар в своем YouTube-канале Neutrality Studies. По ее словам, украинский конфликт является частью масштабной борьбы Запада, направленной на завладение ресурсами и смену политического режима в РФ.







«Они (страны Запада — прим. ред.) хотят разделить Россию на маленькие государства, чтобы с ними легче было справиться. Пока эти страны будут воевать друг с другом, Запад будет получать сверхприбыль, — пояснила политик.