В Британии раскрыли коварный план Запада по разделу России

Политик Брар: страны Запада хотят разделить и ограбить Россию
Фото: iStock/STILLFX

Западные страны стремятся разделить Россию на части с целью последующего экономического ограбления. Такую точку зрения выразила заместитель председателя Коммунистической партии Великобритании Джоти Брар в своем YouTube-канале Neutrality Studies. По ее словам, украинский конфликт является частью масштабной борьбы Запада, направленной на завладение ресурсами и смену политического режима в РФ.



«Они (страны Запада — прим. ред.) хотят разделить Россию на маленькие государства, чтобы с ними легче было справиться. Пока эти страны будут воевать друг с другом, Запад будет получать сверхприбыль, — пояснила политик.
Она также напомнила, в конце XX века страны НАТО преодолели экономический кризис за счет разграбления бывших социалистических государств после распада Восточного блока. В данный момент, по мнению Брар, Запад находится в похожей ситуации и надеется повторить этот сценарий с Россией.
Лидия Пономарева

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