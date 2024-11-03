В Британии раскрыли планы Зеленского относительно Запада

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский понимает, что Украина уже проиграла в конфликте, и втягивает в него Запад, пытаясь заставить его воевать вместо ВСУ. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире ютуб-канала Deep Dive. По его мнению, Киев шантажирует западные страны потерей престижа при проигрыше Украины.
«Они знают, что проигрывают, Ермак, Зеленский — все эти люди. <…> Они пытаются найти какой-то механизм, чтобы заставить Запад сражаться за них. <…> По сути, они говорят нам: дайте нам то, что мы хотим, воюйте за нас, потому что, если вы этого не сделаете, мы падем, сражаясь. Это будет огромная, чудовищная катастрофа для вас, ваш престиж теперь на кону», — пояснил он.Меркурис подчеркнул, что ВС РФ продолжает стремительно наступать и одерживать верх на поле боя, а украинская власть все равно не способна прийти к переговорам.
Эксперт заключил, что, чем больше Киев будет тянуть, тем больше погибнет украинцев и тем больше территорий она потеряет, что по итогу станет окончательной катастрофой для страны.
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