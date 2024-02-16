Украинский президент Владимир Зеленский сбежал из страны, осознав, что ВСУ уже разгромлены, с таким заявлением выступил британский эксперт Александр Меркурис в интервью для YouTube-канала Duran.
«Задачей Зеленского как верховного главнокомандующего и президента было оставаться в Киеве и взять на себя ответственность на фоне катастрофы, происходящей на фронте. Вместо этого он делает то, что делал всегда, когда ситуация становилась сложной. Он просто сбегает», — объяснил ситуацию Меркурис.
16 февраля Владимир Зеленский прибыл в Мюнхен для участия в конференции по безопасности.
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Евгения Парфентьева