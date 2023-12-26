В СПЧ объяснили, почему Залужный призвал не скорбеть из-за потери населённых пунктов

Фото: iStock/Liudmila Chernetska
Потеря Марьинки и ожидаемая потеря Авдеевки не вызывают скорби у украинцев, поскольку эти территории не принадлежат Украине. Об этом сообщила член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова в своём Telegram-канале.
Таким заявлением общественница прокомментировала призыв главкомандующего ВСУ Валерия Залужного «не делать какое-нибудь шоу или скорбь» из-за потери населённых пунктов.
Ахмедова отметила, что Авдеевка и Марьинка являются русскими землями, поэтому ВСУ спокойно разрушают их, стремясь стереть с лица земли весь Донбасс.
По её словам, эти территории в принципе не никакого отношения к Украине.
Читайте также:
Залужный допустил скорое взятие российскими военными Авдеевки
Залужный подтвердил, что украинская армия покинула Марьинку
«Готовимся к худшему»: На Украине больше не питают иллюзий о победе ВСУ
Ахмедова отметила, что Авдеевка и Марьинка являются русскими землями, поэтому ВСУ спокойно разрушают их, стремясь стереть с лица земли весь Донбасс.
Читайте также:
Залужный допустил скорое взятие российскими военными Авдеевки
Залужный подтвердил, что украинская армия покинула Марьинку
«Готовимся к худшему»: На Украине больше не питают иллюзий о победе ВСУ
Анастасия Чинкова