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Элитная 47-я механизированная бригада Вооруженных сил Украины столкнулась с серьезными трудностями на передовой в Донбассе. Такое мнение высказал британский военный эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
«Эта бригада, которая практически непрерывно участвует в боевых действиях с июня прошлого года, находится в значительной опасности. Она на грани окружения и может быть вынуждена отступить с позиций, несмотря на возможные волнения и критику, которая будет на нее обрушена», — отметил аналитик.По его словам, в Киеве наблюдается нарастающая паника из-за развития ситуации в Донбассе. Меркурис заключил, что ВСУ сталкиваются с коллапсом и теряют опору под ногами.
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Артем Кузьмин