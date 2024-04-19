В США назвали два аспекта, в которых российские военные превосходят ВСУ

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Существуют два фактора, в которых российская армия превосходит Вооружённые силы Украины. Это количество солдат, а также надёжного и безотказного оружия.
Об этом со ссылкой на экспертов пишет американское издание The Wall Street Journal. Кремль сумел извлечь максимальную выгоду из подавляющего численного превосходства своих солдат, вооружив их старым, но абсолютно надёжным оружием, говорится в публикации. Авторы статьи также указывают на то, что Россия успешно выполняет цели спецоперации, так как сумела перевести экономику на военные рельсы и добиться максимальной отдачи от предприятий военно-промышленного комплекса.
В материале также утверждается, что Москва сумела наладить новые цепочки поставок с тем, чтобы получать западные высокотехнологичные компоненты для производства современной военной техники через третьи страны. Авторы публикации, впрочем, не приводят никаких доказательств этому утверждению.
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Александр Бойцов