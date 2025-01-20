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В Британии раскрыли, зачем Украина бьет американскими ракетами по территории РФ

Меркурис: ударами по РФ Киев хочет склонить Трампа к военной позиции
Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Ударами ATACMS по российским территориям Украина пытается склонить вступающего в должность президента США Дональда Трампа к военной позиции. В этом уверен британский военный аналитик Александр Меркурис.
«Они пытаются убедить избранного президента США Дональда Трампа и его команду, что усиление атак (на РФ – ред.) — единственный способ, которым можно достичь мира», — заявил Меркурис на YouTube-канале.

Украинская сторона считает, что атаками на территории России она сможет добиться мира, который станет приемлемым не только для самой Украины, но и для Европы и США.



В ходе митинга перед своими сторонниками в Вашингтоне Трамп пообещал закончить СВО и не допустить начала третьей мировой войны.

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Минобороны: 31 украинский БПЛА ликвидировали на территории РФ минувшей ночью
20 января 2025, 07:35

Фото: iStock/bbsferrari

Российские системы противовоздушной обороны минувшей ночью ликвидировали 31 украинский беспилотник над российскими регионами, такие данные приводит Минобороны РФ утром 20 января.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что 14 вражеских беспилотников сбили в Брянской области, еще шесть – в Калужской. По три дрона уничтожили в Белгородской и Курской областях, по два – в Рязанской и Орловской областях. Еще один украинский БПЛА ликвидировали в Татарстане.

Утром 20 января ВСУ атаковали предприятия в Казани. Взрывы были слышны в Авиастроительном, Кировском, Московском и Ново-Савиновском районах Казани. Также сообщалось о сирене воздушной тревоги, которая работала рядом с промзонами.

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Мэрия Казани предупредила об опасности атаки БПЛА и призвала не паниковать
20 января 2025, 07:14

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Мэрия Казани предупредила жителей об опасности атаки беспилотников и призвала не паниковать.
«МЧС предупредило горожан об опасности атаки БПЛА», — говорится в Telegram-канале мэрии.

При этом жителей призвали не поддаваться панике и не подходить к окнам. В сообщении также опубликовали памятку в которой говорится о действиях в подобных ситуациях.

Ранним утром 20 января в Татарстане объявили опасность атаки БПЛА. Местные жители слышали взрывы в Авиастроительном районе Казани. По информации Shot, в ходе атаки ВСУ на казанские заводы были использованы беспилотники типа «Лютый».

Кроме того, аэропорт Казани ограничил вылет и прилет самолетов на фоне атаки БПЛА на город.

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Аэропорт Казани ограничил вылет и прилет самолетов на фоне атаки БПЛА на город
20 января 2025, 06:30

Фото: iStock/Chalabala

Аэропорт Казани временно ограничил вылет и прилет самолетов на фоне атаки беспилотников ВСУ на город. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко в telegram-канале.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропорта Казань», — говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на 20 января беспилотники ВСУ совершили атаку на предприятия Казани. Предполагается, что украинская армия использовала дроны типа «Лютый». Позднее прозвучали повторные взрывы в нескольких районах города, а возле промзон очевидцы услышали сирену воздушной тревоги.

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Mash: в Казани повторные взрывы после атаки беспилотников ВСУ на заводы города
20 января 2025, 06:20

Фото: iStock/Evan Austen

Жители Казани сообщают о повторных взрывах в четырех районах после атаки беспилотников ВСУ на городские заводы. Об этом пишут в Mash.
«Казанцы сообщают о повторных взрывах в городе», — рассказали в telegram-канале.

Взрывы были слышны в Авиастроительном, Кировском, Московском и Ново-Савиновском районах Казани. Также сообщается о сирене воздушной тревоги, которая работа рядом с промзонами.

Ранее «Радио 1» писало об атаке беспилотников ВСУ на заводы Казани. По предварительным данным, украинская армия использовала дрон «Лютый».

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Сапер ВС РФ: ВСУ минируют шкафы с мяукающими динамиками
20 января 2025, 06:18

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Украинские войска минируют шкафы и оставляют там динамики с мяуканьем для привлечения людей. Об этом рассказал командир взвода саперов Леонид Отдельнов.
«Заходим, слышим мяуканье, допустим, в шкафу. И можно понять, что, когда ты шкаф откроешь сердобольно, произойдет взрыв», — рассказал военный на видео, опубликованном Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что во время боевых действий саперам приходилось обезвреживать различные типы мин. Также солдаты занимались устранением неразорвавшихся элементов кассетных боеприпасов и мин иностранного производства.

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Shot: ВСУ использовали беспилотники «Лютый» для атаки на заводы Казани
20 января 2025, 05:59

Фото: iStock/NiseriN

В ходе атаки ВСУ на казанские заводы были использованы беспилотники типа «Лютый». Об этом сообщает Shot.
«ВСУ, предварительно, использовали беспилотник самолётного типа «Лютый» для атаки на казанские заводы. Один из них засняли очевидцы в Авиастроительном районе», — говорится в сообщении telegram-канала.

Отмечается, что в Татарстане объявлена опасность атаки БПЛА. Местные жители слышали взрывы в Авиастроительном районе Казани. По информации Mash, Из-за происшествия был закрыт местный аэропорт.


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Военнопленный: ВСУ заминировали пути отступления из Курахово для своих солдат
20 января 2025, 04:29

Фото: iStock/Irina Piskova

Украинский военнопленный Максим Корейко заявил, что ВСУ заминировали пути отступления из Курахово для своих солдат. Этим боец поделился с РИА Новости.
«Дорогу они разбили, то есть уже транспорт никакой не заезжает какое-то время. Посадку отступления они заминировали, то есть тоже от «птичек» уже не спрячешься, по прямой дороге не пойдешь. Отступать нам уже было некуда», — рассказал Корейко.

Как отметил военнопленный, солдаты не раз запрашивали у командования разрешения на отступление из Курахово. Несмотря на вывод операторов БПЛА и пехоту с американскими ПТРК Javelin, военных заставляли вести бой.

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Baza: в Рязанской области прогремели взрывы
20 января 2025, 03:04

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

В Рязанской области сообщают о взрывах. Об этом пишет telegram-канал Baza.
«Жители Рязанской области сообщают о звуках взрывов. Предварительно, идет атака беспилотников», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, на регион совершена атака беспилотников. Официальной информации пока нет. Отмечается, что в области работает система ПВО.

Также этой ночью опасность атаки БПЛА была объявлена в Курской области. При этом на Украине о взрывах сообщается в четырех регионах страны. К тому же взрывы слышны в Херсоне.

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В Киеве объявили воздушную тревогу
20 января 2025, 02:55

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

В Киеве в 2:38 по московскому времени была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствует информация на онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины.
При этом в Киевской области воздушная тревога сохраняется с 19 января 21:01.

Ранее «Радио 1» сообщало о взрывах в четырех регионах Украины. В частности поступала информация о взрывах Черниговской и Черкасской областях. Также были зафиксированы взрывы Харькове и Кривом Роге. К тому же взрывы слышны в Херсоне.

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