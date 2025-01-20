В Британии раскрыли, зачем Украина бьет американскими ракетами по территории РФ

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Ударами ATACMS по российским территориям Украина пытается склонить вступающего в должность президента США Дональда Трампа к военной позиции. В этом уверен британский военный аналитик Александр Меркурис.
«Они пытаются убедить избранного президента США Дональда Трампа и его команду, что усиление атак (на РФ – ред.) — единственный способ, которым можно достичь мира», — заявил Меркурис на YouTube-канале.
Украинская сторона считает, что атаками на территории России она сможет добиться мира, который станет приемлемым не только для самой Украины, но и для Европы и США.
В ходе митинга перед своими сторонниками в Вашингтоне Трамп пообещал закончить СВО и не допустить начала третьей мировой войны.
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Элина Позднякова