В Британии сообщили детали об убитом на Украине наемнике

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih
Бывшего британского военного Дэниела Берка, который отправился на Украину в качестве наемника, убил его же сослуживец, пишут обозреватели Express.
По информации журналистов, подозревается Абдельфетах Нурин, приведший следователей к телу Берка, а также заявивший, что убил его при учениях по случайности.
Указывается, судмедэксперты установили, что в мужчину стреляли минимум трижды — в шею, грудь и в голову.
Эксперты подчеркнули, что согласно результатам баллистики, невозможно выстрелить случайно из АКС-74У.
Как уточнила детектив-сержант Даниэль Булливант, подозреваемый по прозвищу Джихади Адам участвовал с Берком в боях на Украине и они были «товарищами».
Берк приехал на Украину из Манчестера в 2022 году и до своей смерти в августе 2023 года командовал группой наемников «Темные ангелы». Десантника обнаружили на подконтрольной ВСУ территории запорожского направления.
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«Он утверждал, что произвел по меньшей мере два выстрела — один случайно, когда нес Берка во время учений, а второй — по неизвестным причинам», — сказано в материале.
Указывается, судмедэксперты установили, что в мужчину стреляли минимум трижды — в шею, грудь и в голову.
Эксперты подчеркнули, что согласно результатам баллистики, невозможно выстрелить случайно из АКС-74У.
Как уточнила детектив-сержант Даниэль Булливант, подозреваемый по прозвищу Джихади Адам участвовал с Берком в боях на Украине и они были «товарищами».
Берк приехал на Украину из Манчестера в 2022 году и до своей смерти в августе 2023 года командовал группой наемников «Темные ангелы». Десантника обнаружили на подконтрольной ВСУ территории запорожского направления.
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Никита Кротов