Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Бывшего главу аппарата ДНР Петкуна отправили под домашний арест

Бывшего главу аппарата ДНР Петкуна отправили под домашний арест

Фото: istockphoto/dlccar

Фото: istockphoto/dlccar

Бывшему руководителю правительственного аппарата Донецкой народной республики (ДНР) Денису Петкуну назначили домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости, сославшись на пресс-службу Басманного суда столицы.
«…Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Петкуна Дениса Сергеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (хищение чужого имущества с использованием своего служебного положения в особо крупном размере — прим. ред.), на срок 1 месяц 30 суток», — сказано в публикации.
Следователи считают, что Петкун и прочие лица украли из республиканского бюджета средства. По указанной статье фигуранту уголовного дела грозит срок до десяти лет лишения свободы.



Перед этим стало известно, кого осудят за диверсию и госизмену. Подробности в материале «Радио 1».

Читайте также:

Подмосковные спасатели помогли попасть в квартиру многодетной семье

«Ходила к гадалкам, помогала искать»: убийцей пропавшего 9-летнего мальчика внезапно оказалась его тётя

Shot: задержанный в Москве член избиркома обвинил полицию в подброске наркотиков
#мир
#россия
#днр
#суд
#арест
#новости
В США допустили окончание конфликта на Украине в ближайшее время
Fox News: Кит Келлог допустил разрешение конфликта на Украине в ближайшие месяцы
13 декабря 2024, 20:30

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Возможный спецпосланник по Украине будущего президента США Дональда Трампа Кит Келлог допустил, что украинский кризис может разрешиться в ближайшие месяцы. Свое мнение он изложил журналистам телеканала Fox News.
«Когда речь идет об Украине и России, я действительно верю, что это будет решено в течение следующих нескольких месяцев», — сказал Келлог.
Он добавил, что Трамп способен предпринять решительные шаги. В частности, речь идет в том числе и о приглашении руководства РФ и Украины в США, чтобы достичь мира.

Перед этим в США обратились к Владимиру Зеленскому с требованием прекратить кровопролитие на Украине. Читайте подробнее в материале «Радио 1».

Читайте также:

В США допустили, что РФ скоро нанесет новый удар «Орешником»

Боевики ВСУ атаковали автобус в Херсонской области

На Западе ответили, когда начнутся переговоры по Украине
#мир
#россия
#сша
#война
#сво
#конфликт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Сейчас же!»: В США призвали Зеленского прекратить боевые действия
Подполковник США Дэвис призвал Зеленского срочно остановить боевые действия
13 декабря 2024, 20:13

Фото: istockphoto/byelaman

Американский отставной подполковник Дэниэл Дэвис призвал Владимира Зеленского прекратить конфликт на Украине.
«Если Зеленский смотрит это видео, эй, возьми трубку сейчас же! <…> Позвони Владимиру Путину, позвони Джо Байдену, кому тебе нужно, и прекрати это все до следующего массивного удара. Потому что ожидание до 20 января лишь ухудшит твое положение», — сказал Дэвис на своем YouTube-канале.
Офицер отметил, что никакие деньги от Вашингтона и прочих западных и европейских союзников уже не улучшат положение киевского режима.

В конце января к власти в США придет республиканец Дональд Трамп, пообещавший перед выборами прекратить конфликт на Украине «за сутки». Эксперты предположили, что переговоры России с Украиной могут состояться уже 21 января, на следующий день после инаугурации Трампа.

Читайте также:

В США допустили, что РФ скоро нанесет новый удар «Орешником»

Боевики ВСУ атаковали автобус в Херсонской области

На Западе ответили, когда начнутся переговоры по Украине
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#владимир зеленский
#новости
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США допустили, что РФ скоро нанесет новый удар «Орешником»
FT: в США ожидают нового удара «Орешником» по Украине в ближайшее время
13 декабря 2024, 19:28

Фото: iStock/PavelRodimov

В США прогнозируют возможность запуска Россией баллистической ракеты «Орешник» по Украине в ближайшее время. Об этом информирует Financial Times со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США.
По его словам, это может произойти в ближайшие несколько дней. Он добавил, что в Штатах рассматривают запуск ракеты как «инструмент устрашения киевских властей и их союзников».

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что применение «Орешника» стало предупредительным сигналом для западных стран.

Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.

Читайте также:

Путин заявил о совершенствовании ядерной доктрины России

«Ещё одно послание»: в России высказались о повторном применении «Орешника»

На Западе назвали единственный комплекс, способный перехватить «Орешник»
#комплекс
#мид
#всу
#ракеты
#путин
#послание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Боевики ВСУ атаковали автобус в Херсонской области
Два человека пострадали и один погиб при атаке ВСУ автобуса в Херсонской области
13 декабря 2024, 19:03

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Автобус в Херсонской области обстреляли боевики ВСУ, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря главы региона Владимира Василенко. Он уточнил, что погиб один человек, еще двое пострадали. Обстрел произошел на трассе Голая Пристань — Новая Збурьевка.
Руководитель регионального Минздрава Артыш Сат добавил, что один пострадавший в среднетяжелом состоянии, а второй получил осколочные ранения средней тяжести.

«Состояние одного из пациентов среднетяжелое — врачи диагностировали множественные осколочные ранения нижних конечностей, осколочное ранение кистей, закрытую черепно-мозговую травму. Состояние второго пациента средней степени тяжести — врачи диагностировали осколочное ранение бедра, непроникающее ранение грудной клетки, перелом ключицы, плечевой кости и лопатки», — пояснил Сат.
Он резюмировал, что пострадавшим окажут всю необходимую помощь, а в случае надобности отправят на лечение в соседние субъекты.

Херсонская область входит в состав России с сентября 2022 года. Тогда прошел референдум, по результатам которого было принято соответствующее решение. Киевский режим посчитал голосование нелегитимным и продолжил обстрелы территорий.

Читайте также:

В США заявили об эффективности российского истребителя Су-57

На Западе ответили, когда начнутся переговоры по Украине

Житель Курской области рассказал об атаках ВСУ
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#всу
#обстрел
#новости
#херсонская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США заявили об эффективности российского истребителя Су-57
MW: Су-57 оказались эффективны в зонах с высокой концентрацией ПВО
13 декабря 2024, 18:31

Фото: iStock/Marina Denisenko

Российские самолеты Су-57 показали высокую эффективность в зонах с большой концентрацией средств ПВО на Украине. Об этом сообщает издание Military Watch.
Новый двигатель AL-51F-1, которым оснащены истребители, может обеспечить их самым высоким уровнем тяги среди всех самолетов, находящихся на вооружении в мире. Уточняется, что особенность Су-57 заключается в возможности нести ракеты «воздух — воздух», что предоставляет значительное преимущество в бою.

Согласно информации журнала, это единственный в мире истребитель, который доказал боевую эффективность в условиях противодействия со стороны современных западных комплексов противовоздушной обороны, включая Patriot, NASAMS и IRIS-T, которые были переданы киевскому режиму.

Читайте также:

Житель Курской области рассказал об атаках ВСУ

Два британских танка Challenger ликвидировали в Курской области

На базу Хмеймим в Сирии сели транспортные самолеты
#самолёты
#воздух
#ракеты
#истребители
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Западе ответили, когда начнутся переговоры по Украине
NYT: грядущий 2025 год станет годом переговоров по конфликту на Украине
13 декабря 2024, 18:27

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Грядущий 2025 год станет годом переговоров по украинскому конфликту. Как пишут обозреватели New York Times, это плохая новость для киевского режима на фоне потерянных им земель.
«Это плохие новости для Украины. Российские силы продвигаются... Разведведомства полагают, что у нее (Украины) скоро закончатся солдаты», — гласит публикация.

Авторы материала добавили, что в современных реалиях 2025 год всегда ассоциировался с переговорами, причем вне зависимости от того, кто станет хозяином Белого дома.

По мнению журналистов, новоизбранный американский президент Дональд Трамп вряд ли станет поддерживать Киев в военном плане в случае новых боевых действий после перемирия.

Ранее сообщалось, какую иностранную технику уничтожила российская армия в Курской области.

Читайте также:

Житель Курской области рассказал об атаках ВСУ

На Западе назвали крупнейшую потерю для ВСУ в ДНР

В Польше объяснили отказ от участия военных в конфликте на Украине
#мир
#украина
#война
#сво
#россия
#конфликт
#новости
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Житель Курской области рассказал об атаках ВСУ
Житель Курской области: ВСУ ещё до вторжения стреляли из миномётов в дома людей
13 декабря 2024, 18:13

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Украинские боевики обстреливали Курскую область из миномётов ещё до вторжения в регион. Об этом заявил эвакуировавшийся местный житель военному следователю, передает 360.ru.
По его словам, обстрелы происходили ежедневно. ВСУ запускали свои дроны, которые сбивала российская ПВО, отметил мужчина.

Он добавил, что украинские боевики оставили жителей села без воды, уничтожив водонапорную башню. Житель региона рассказал, что ВСУ также убили двух волонтёров, которые развозили обеды местным жителям. Погибшими оказались мужчина-водитель и 21-летняя девушка.

Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

Читайте также:

ВС России нанесли удар по украинским РСЗО, обстреливавшим Курскую область

В Польше объяснили отказ от участия военных в конфликте на Украине

«Это берсерки»: в Курской области высоко оценили боевые качества военных из КНДР
#водитель
#мужчина
#режим
#девушка
#всу
#минобороны
#удар
#пво
#дроны
#вс рф
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Два британских танка Challenger ликвидировали в Курской области
Бойцы ВС РФ уничтожили два британских танка Challenger под Курском
13 декабря 2024, 17:54

Фото: istockphoto/Wirestock

Британские танки Challenger в количестве двух единиц уничтожила российская армия на курском направлении, доложили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что за сутки боевики ВСУ лишились немецкой боевой машины пехоты Marder, а также двух бронетранспортеров, боевой бронированной машины, артиллерийского орудия, шести минометов и станции радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, суточные потери живой силы противника составили свыше 200 человек.

Перед этим агентство Reuters сообщило, какая потеря станет для боевиков ВСУ крупнейшей в ходе спецоперации.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 по приказу президента России Владимира Путина. В августе 2024 года противник вторгся в Курскую область.

Читайте также:

В Польше объяснили отказ от участия военных в конфликте на Украине

ВС России нанесли удар по украинским РСЗО, обстреливавшим Курскую область

В Эстонии рассказали, как ВСУ списали со счетов свой батальон в ДНР
#мир
#россия
#курская область
#война
#сво
#конфликт
#великобритания
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Полуобнажённые участницы движения Femen повредили памятник в Женеве
13 декабря 2024, 17:40

Фото: iStock/saiko3p

Участницы украинского феминистского движения Femen устроили акцию протеста у памятника «Сломанный стул» в Женеве (Швейцария), который является символом борьбы с противопехотными минами. Женщины повредили скульптуру бензопилой.
Как сообщает издание «ИноСМИ.RU» со ссылкой на пост представителей движения в соцсети Х, две участницы протестовали против позиции ООН, связанной с событиями на Украине. Они были задержаны.

На фотографии, опубликованной вместе с постом, изображена одна из женщин, участвовавших в акции, в полуобнажённом виде, добавили в издании.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск на своей странице в соцсети X заявил, что Украине давно нужно было заключить мир с Россией.

Читайте также:

В Эстонии рассказали, как ВСУ списали со счетов свой батальон в ДНР

На Западе заявили, когда закончится СВО на Украине

На Западе ответили, с какой проблемой может столкнуться Зеленский
#женщины
#акции
#оон
#сво
#соцсети
#швейцария
Следите за нашими новостями
в удобном формате