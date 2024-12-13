Бывшего главу аппарата ДНР Петкуна отправили под домашний арест

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Бывшему руководителю правительственного аппарата Донецкой народной республики (ДНР) Денису Петкуну назначили домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости, сославшись на пресс-службу Басманного суда столицы.
«…Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Петкуна Дениса Сергеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (хищение чужого имущества с использованием своего служебного положения в особо крупном размере — прим. ред.), на срок 1 месяц 30 суток», — сказано в публикации.Следователи считают, что Петкун и прочие лица украли из республиканского бюджета средства. По указанной статье фигуранту уголовного дела грозит срок до десяти лет лишения свободы.
Перед этим стало известно, кого осудят за диверсию и госизмену. Подробности в материале «Радио 1».
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Никита Кротов