11 августа 2025, 17:04

Слуцкий: встреча Путина и Трампа на Аляске может стать исторической

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Предстоящая встреча российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске может стать исторической. Так считает руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.





Напомним, встреча Путина и Трампа состоится 15 августа на Аляске.





«Саммит на Аляске может стать историческим в плане выработки дорожной карты разрешения узловых проблем. В том числе в российско-американских отношениях. На это надеется большинство конструктивных политиков в мире, за исключением фашиствующей верхушки на Банковой», — сказал Слуцкий «Газете.Ru».

«Это ощутимым образом повлияет на ход боевых действий и приблизит военное поражение Киева. На США приходится около 40% от всего объема западной помощи Украине. Позиция Дональда Трампа предельно ясна: американские налогоплательщики больше не хотят содержать режим Зеленского», — пояснил Фельдман.