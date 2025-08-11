В Госдуме оценили предстоящую встречу Путина и Трампа
Слуцкий: встреча Путина и Трампа на Аляске может стать исторической
Предстоящая встреча российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске может стать исторической. Так считает руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Напомним, встреча Путина и Трампа состоится 15 августа на Аляске.
«Саммит на Аляске может стать историческим в плане выработки дорожной карты разрешения узловых проблем. В том числе в российско-американских отношениях. На это надеется большинство конструктивных политиков в мире, за исключением фашиствующей верхушки на Банковой», — сказал Слуцкий «Газете.Ru».
Он также отметил, что ЕС и Киев не хотят мира. Однако депутат напомнил о словах Трампа, который неоднократно давал понять, что его администрация не намерена продолжать финансировать украинский конфликт, а Европа не сможет снабжать киевский режим необходимыми ресурсами.
В свою очередь кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман заявил «Известиям», что ВСУ столкнутся с жестким дефицитом артиллерийских снарядов и ракет ПВО при прекращении поставок вооружения Вашингтоном.
«Это ощутимым образом повлияет на ход боевых действий и приблизит военное поражение Киева. На США приходится около 40% от всего объема западной помощи Украине. Позиция Дональда Трампа предельно ясна: американские налогоплательщики больше не хотят содержать режим Зеленского», — пояснил Фельдман.
Он добавил, что европейские страны могут самостоятельно закупать в США оружие для Украины, однако их финансы очень ограничены.