Супруга бойца ВСУ обвинила власти в отсутствии поддержки военных и их семей

11 августа 2025, 16:07

Жена бойца ВСУ сообщила, что родным приходится самим обеспечивать военнослужащих

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Жена пропавшего без вести украинского военного рассказала RT о проблемах, с которыми сталкиваются семьи мобилизованных. По её словам, государство отказывается заниматься возвращением пленных, а родственникам приходится самостоятельно обеспечивать бойцов всем необходимым.







«Когда у моего мужа на фронте случился сердечный приступ, в госпитале нам самим пришлось платить за его лечение», — сообщила женщина.