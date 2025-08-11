Супруга бойца ВСУ обвинила власти в отсутствии поддержки военных и их семей
Жена бойца ВСУ сообщила, что родным приходится самим обеспечивать военнослужащих
Жена пропавшего без вести украинского военного рассказала RT о проблемах, с которыми сталкиваются семьи мобилизованных. По её словам, государство отказывается заниматься возвращением пленных, а родственникам приходится самостоятельно обеспечивать бойцов всем необходимым.
«Когда у моего мужа на фронте случился сердечный приступ, в госпитале нам самим пришлось платить за его лечение», — сообщила женщина.Она отметила, что всё денежное довольствие её супруга уходило на покупку дронов, боеприпасов, формы и медикаментов. При этом выплаты поступали нерегулярно и в меньшем объёме, чем обещали изначально. Женщина задаётся вопросом, куда направляются средства зарубежной помощи, если военные вынуждены снабжать себя за собственный счёт.
Её мужа мобилизовали в марте 2022 года, несмотря на отсутствие военной подготовки и наличие двух детей-инвалидов. По словам собеседницы RT, в её окружении никто добровольно не стремился на фронт — людей забирали принудительно.
Также она раскритиковала отношение командования к мобилизованным. По словам женщины, информацию о пропавших или пленных военных украинские власти не предоставляют, лишь отвечают: «Ждите».
Ране источники в российских силовых структурах сообщили, что в районе Юнаковки Сумской области наблюдаются значительные потери среди украинских военнослужащих.