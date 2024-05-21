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ВС РФ ударили по поставляющей снаряды из Румынии украинской ж/д станции, сообщило подполье

Лебедев: нанесен удар по пути снабжения ВСУ западной техникой в Одесской области
21 мая 2024, 08:28
Фото: iStock/maki_shmaki

Фото: iStock/maki_shmaki

Вооруженные силы РФ нанесли удар по железнодорожной станции в Черноморске Одесской области. Через нее на Украину поставляют составы с техникой и снарядами из Румынии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
Лебедев сообщил, что ночью 21 мая город Черноморск получил 3 удара. Зафиксированы они были в направлении ж/д станции «Черноморск-порт». Местные жители слышали работу ПВО. Около трех ночи прозвучал второй удар. В городе частично пропало электричество.

По словам подпольщика, составы, везущие снаряды и военную технику через Затоку из Румынии, по пути заходят для пересортировки на станцию морского порта. Около станции находятся складские помещения, а таможенный пост «Ильичевск» используется как пункт временной дислокации иностранных наемников и военных.



Лебедев заключил, что после второго взрыва в сторону ж/д станции направилось 7 машин скорой помощи.

Ранее сообщалось, что российские десантники штурмом овладели опорным пунктом ВСУ в ДНР. Военными ВС РФ был обнаружен опорный пункт противника. Ночью они начали штурм. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Итоги контрнаступления ВСУ сравнили с операцией ВС России под Харьковом
Экс-министр Рева: Армия РФ за три дня добилась большего, чем ВСУ за все лето
21 мая 2024, 08:50

Фото: iStock/IherPhoto

Бывший министр соцполитики Украины Андрей Рева заявил, что российские военные за три дня наступления в Харьковской области добились больших результатов, чем ВСУ за все время наступления прошлым летом. Об этом Рева сообщил в интервью, его слова приводит РИА Новости.
Рева отметил, что оборонительные укрепления в Харьковской области, которые ранее лидер киевского режима Владимир Зеленский приводил в пример, стали «потемкинскими деревнями». Он также подчеркнул, что линии обороны, как стало известно позднее, оказались не достроены.

По словам экс-министра социальной политики, ВС РФ возводили такие укрепления во время контрнаступления украинской армии, что за четыре месяца противник смог пробиться вперед только на 8-12 километров, так и не дойдя до первой линии обороны.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#украина
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Освобождение Белогоровки и наступление ВСУ на Харьковщине: последние новости СВО
21 мая 2024, 08:38

Фото: iStock/SergeyVButorin

Минобороны РФ сообщило об освобождении Белогоровки российскими войсками. Также сообщается о значительном продвижении на Часовоярском направлении. О последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, где готовится наступление ВС РФ, читайте в материале «Радио 1».

Слобожанское направление

Российские войска освободили почти половину территории Волчанска, сообщает телеграм-канал «Рыбарь». Передовые группы ВС РФ вышли к разрушенному мосту на улице Привокзальной. Продолжается вытеснение противника.


Бахмутское направление


Ожесточенные бои зафиксированы на территории микрорайона Канал в Часов Яре. На южном фланге территория заказника Ступки-Голубовские-2 практически полностью перешла под контроль ВС РФ.
В ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны
В ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны


Донецкое направление


ВС РФ перешли в атаку в районе Нетайлово, бои идут в районе улиц Колхозная и Набережная. В Красногоровке российская армия продолжают давить на оборону ВСУ с востока.


Часовоярское направление


Зафиксированы активные боевые действия ВС РФ на Часовоярском направлении. Российские военные наступают на восточные окраины города. Параллельно, ВС РФ стремятся улучшить свои позиции по флангам. Есть продвижения в районе Богдановки.


Харьковское направление


Продолжаются активные противостояния в районе Липцов. Южнее Лукьянцев также идут бои за важные высоты. В настоящее время южная часть СНТ «Лира-1» в Харьковской области находится в серой зоне. Пока что ВС РФ не удалось там закрепиться, так как враг периодически контратакует и предпринимает попытки дерзких наступлений.

В эфире украинского ТВ прозвучала информация о то, что ВС РФ могут начать наступление в Харьковской области еще по одному направлению. Об этом заявил командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов Юрий Федоренко. По его словам, ближайший период для ВСУ будет очень сложным.

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#военные
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#вс рф
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Российские десантники штурмом овладели опорным пунктом ВСУ в ДНР
Уссурийские бойцы ВДВ взяли штурмом опорник ВСУ в районе Андреевки и Курдюмовки
21 мая 2024, 08:06

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Уссурийские десантники взяли штурмом опорный пункт Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Андреевка и Курдюмовка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Сообщается, что российскими военными был обнаружен опорный пункт противника. Они приняли решение взять его штурмом. ВС РФ в течение дня работали над закреплением на позициях, ночью начали штурм. Операция проводилась с помощью снайперского и стрелкового оружия. Как только все огневые точки были подавлены, военные вошли в опорник. Часть солдат ВСУ сдались в плен, другие сбежали.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что российские саперы дистанционно уничтожили более 70 лодок ВСУ под Херсоном. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Медведчук призвал привлечь Зеленского к ответственности за узурпацию власти
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#солдаты
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Медведчук призвал привлечь Зеленского к ответственности за узурпацию власти
Медведчук: Зеленского с 21 мая надо привлечь к ответственности как узурпатора
21 мая 2024, 07:15

Президент Украины Владимир Зеленский с 21 мая не может находиться у власти, теряет неприкосновенность и должен быть привлечен к уголовной ответственности за узурпацию власти. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председателя совета движения «Другая Украина», доктора юридических наук Виктора Медведчука.
Он отметил, что с 21 мая 2024 года Зеленский не может выполнять президентские полномочия, а также теряет право неприкосновенности. Медведчук добавил, что украинский лидер должен быть привлечен к уголовной ответственности. Доктор юридических наук сообщил, что президент Украины является нелегитимным.

20 мая 2019 года актер, комик и предприниматель Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. 20 мая 2024 года его президентский срок истек, однако выборы главы государства в стране проведены не будут, так как на Украине действует режим военного положения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#право
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Камерунца депортировали из России за поддержку боевиков на Украине
ФСБ: строителя-камерунца депортировали из РФ после экстремистских высказываний
21 мая 2024, 06:57

Фото: iStock/gorodenkoff

Гражданина Камеруна, который работал на стройках Валуйского округа, депортировали из РФ. Он высказывался в поддержку террористов в Нигере, Сирии и боевиков на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Белгородской области.
Находился он на территории РФ с нарушением правил пребывания иностранных граждан.

В ведомстве отметили, что он на постоянной основе высказывался в поддержку мятежных сил в Сирийской республике и на Украине, а также террористических группировок, действующих на территории Республики Нигер. Кроме этого, является сторонником радикального ислама.

Решением суда ему назначено наказание в виде административного выдворения за пределы РФ.

Ранее жителя Новосибирска Илью Бабурина, планировавшего диверсии по заданию бригады «Азов»*, второй Восточный окружной военный суд приговорил к 25 годам лишения свободы. Отмечается, что поджоги военкоматов он готовил по заданию заказчиков. Бабурин искал исполнителей и выбирал цели. Мотив — устрашения населения и склонение жителей Новосибирской области к отказу от поддержки и участия в СВО.

Во Франции призвали позволить Украине наносить удары по территории России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#наказание
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#рф
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В Харькове прогремела серия взрывов
«Общественное»: в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремел ряд взрывов
21 мая 2024, 02:17

Фото: istock / Olena Lialina

Несколько взрывов прозвучало в Харькове на фоне воздушной тревоги. Об этом информирует украинский телеканал «Общественное», ссылаясь на своих корреспондентов.
«В Харькове прозвучала серия взрывов», — сообщает издание.
Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в Свердловске поврежден склад с горюче-смазочными материалами (ГСМ) после удара ВСУ с применением кассетных боеприпасов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#радио
#всу
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#украина
#харьковская область
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Склад с ГСМ загорелся после удара ВСУ в ЛНР
Глава ЛНР Пасечник: в Свердловске после удара ВСУ поврежден склад с ГСМ
20 мая 2024, 21:57

Фото: iStock/maki_shmaki

В Свердловске, Луганской народной республике (ЛНР), поврежден склад с горюче-смазочными материалами (ГСМ) после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением кассетных боеприпасов, сообщил глава республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.
По его словам, это второй обстрел территории ЛНР украинскими военными за сутки. Пасечник отметил, что все аварийные службы работают на месте, устраняя последствия удара.

«Данные о пострадавших уточняются. Принимаются все меры, чтобы предотвратить распространение пожара на соседние строения», — подчеркнул он.
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Стоять и умирать: На Западе рассказали о шокирующих поступках Сырского
Меркурис: Сырский игнорирует просьбы окруженных украинских боевиков о помощи
20 мая 2024, 21:36

Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский игнорируют просьбы о помощи от военнослужащих, попавших в окружение.
Как заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube, подразделения ВСУ отправляют в Киев одно письмо за другим, просят разрешения отступить. Боевики боятся, что дороги будут отрезаны, и жалуются, что не получают подкрепление и боеприпасы.

Однако ни Сырский, ни Зеленский на эти просьбы не реагируют, рассказал эксперт.

Меркурис добавил, что руководство Украины требует от боевиков стоять и погибать, независимо от того, целесообразно оборонять определенный участок фронта или нет.

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#всу
#александр сырский
#спецоперация
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Родился в рубашке: российский боец увернулся от семи украинских дронов
Mash: российский боец увернулся от семи украинских FPV-дронов
20 мая 2024, 21:04

Фото: iStock/aapsky

Боец ВС РФ увернулся от семи украинских FPV-дронов, пишет Mash.
По данным Telegram-канала, три победы над вражескими операторами БПЛА попали на видео, а еще четыре — остались в памяти героя, который избежал смерти.



Ранее сообщалось, что раненый в зоне спецоперации военнослужащий из Дагестана 21 день выживал без еды и воды. В феврале он попал под атаку украинских дронов в районе Артемовска, получил серьезные осколочные ранения, но смог заползти в ближайшую яму. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#вс рф
#военные
#дрон
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