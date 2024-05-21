ВС РФ ударили по поставляющей снаряды из Румынии украинской ж/д станции, сообщило подполье

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Вооруженные силы РФ нанесли удар по железнодорожной станции в Черноморске Одесской области. Через нее на Украину поставляют составы с техникой и снарядами из Румынии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
Лебедев сообщил, что ночью 21 мая город Черноморск получил 3 удара. Зафиксированы они были в направлении ж/д станции «Черноморск-порт». Местные жители слышали работу ПВО. Около трех ночи прозвучал второй удар. В городе частично пропало электричество.
По словам подпольщика, составы, везущие снаряды и военную технику через Затоку из Румынии, по пути заходят для пересортировки на станцию морского порта. Около станции находятся складские помещения, а таможенный пост «Ильичевск» используется как пункт временной дислокации иностранных наемников и военных.
Лебедев заключил, что после второго взрыва в сторону ж/д станции направилось 7 машин скорой помощи.
Ранее сообщалось, что российские десантники штурмом овладели опорным пунктом ВСУ в ДНР. Военными ВС РФ был обнаружен опорный пункт противника. Ночью они начали штурм. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По словам подпольщика, составы, везущие снаряды и военную технику через Затоку из Румынии, по пути заходят для пересортировки на станцию морского порта. Около станции находятся складские помещения, а таможенный пост «Ильичевск» используется как пункт временной дислокации иностранных наемников и военных.
Лебедев заключил, что после второго взрыва в сторону ж/д станции направилось 7 машин скорой помощи.
Ранее сообщалось, что российские десантники штурмом овладели опорным пунктом ВСУ в ДНР. Военными ВС РФ был обнаружен опорный пункт противника. Ночью они начали штурм. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова