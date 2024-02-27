В Британии заявили о нехватке боеприпасов из-за Украины

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Начальник штаба обороны Великобритании, адмирал сэр Тони Радакин, заявил, что Лондон должен обратить внимание на необходимость значительного пополнения запасов боеприпасов в стране.
Он отметил, что арсеналы страны истощились из-за поставок военной помощи Украине, передает Bloomberg.
Радакин считает, что Великобритания не стремится вернуться к масштабам военной подготовки времен Холодной войны, но необходимо компенсировать дефицит боеприпасов. При этом целью военного руководства является создание армии, «готовой к быстрому развертыванию и более смертоносной».
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Радакин считает, что Великобритания не стремится вернуться к масштабам военной подготовки времен Холодной войны, но необходимо компенсировать дефицит боеприпасов. При этом целью военного руководства является создание армии, «готовой к быстрому развертыванию и более смертоносной».
«Великобритании требуется значительное увеличение запасов боеприпасов», — подчеркнул он.Ранее правительство Великобритании объявило о выделении пакета помощи Украине на сумму 245 миллионов фунтов (примерно 311 миллионов долларов).
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Артем Кузьмин