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Армия России разгромила бойцов ВСУ в районе села Победа авиабомбами ФАБ-500, в подобных условиях украинские военные не могли больше оборонять населенный пункт. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис.
«Россияне наносили удары по ВСУ под селом Победа авиабомбами ФАБ и разгромили их артиллерийским огнем. Сложно себе представить, как украинцы смогли бы удерживать это место в таких условиях», — рассуждает Меркурис в своем блоге на YouTube.
22 февраля в Минобороны РФ заявили, что российские военные освободили от ВСУ село Победа в Донецкой Народной Республике. При этом уточняется, что за минувшие сутки на данном направлении ВСУ потеряли более 410 человек живой силы.
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Элина Позднякова