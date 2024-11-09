Женщину-повара ВСУ взяли в плен в Курской области

Ситуация в Курской области складывается «абсолютно ужасно» для украинских военных, а эвакуированные мужчины в госпиталях рассказывают об «адских условиях». Об этом пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на солдат ВСУ. По их словам, обстановка в курском приграничье оказалась «намного сложнее», чем в начале августа.