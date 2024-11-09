Женщину-повара ВСУ взяли в плен в Курской области

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Стрелок рядовой Наталья Балаклицкая рассказала, как служила в ВСУ поваром, а также, что под угрозой расстрела ее отправили в Курскую область. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что в плен женщину взяли бойцы группировки войск «Север», кадры публикует РИА Новости. По словам украинской военнослужащей, командование ВСУ обещало, что она вместе с сослуживцами не будет принимать участие в боях.
Однако спустя некоторое время ротации не произошло, добавила она. В один из дней женщина осталась в блиндаже вдвоем с сослуживцем, поскольку остальные ушли помогать нести раненого с другой позиции. В этот момент солдаты услышали приближение ВС РФ. Женщина заключила, что пойти в ВСУ добровольцем её вынудила тяжелая жизненная ситуация.
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«Когда выходили на позицию, нам сказали, что будем семь дней, не больше, там будем стоять», — пояснила Балаклицкая.
Однако спустя некоторое время ротации не произошло, добавила она. В один из дней женщина осталась в блиндаже вдвоем с сослуживцем, поскольку остальные ушли помогать нести раненого с другой позиции. В этот момент солдаты услышали приближение ВС РФ. Женщина заключила, что пойти в ВСУ добровольцем её вынудила тяжелая жизненная ситуация.
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Екатерина Коршунова