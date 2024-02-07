В Британии заявили об учащении авиаударов России по позициям ВСУ

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Британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале отметил, что российские военнослужащие стали чаще наносить авиаудары по позициям ВСУ. По словам эксперта, украинская система ПВО, не справляется с такими интенсивными бомбардировками.
«Как будто все небо на востоке Украины перешло под контроль России, и русские могут бить с воздуха в любой момент», — заявил аналитик.Ранее польское издание писало, что в украинских войсках за последнее время сильно выросли потери из-за нехватки вооружения и преимущества ВС РФ в артиллерии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак