В Брянской области атака БПЛА ВСУ нарушила ж/д сообщение — Ковальчук
В Брянской области в результате атаки беспилотников повредило железнодорожный мост. Об этом в Макс сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
По его словам, ночью дроны самолетного типа атаковали железнодорожную инфраструктуру. В результате повреждено железнодорожное полотно. Пострадавших нет.
Из-за инцидента нарушилось сообщение по маршруту Брянск — Унеча — Гомель. Для пассажиров организовали альтернативные схемы перевозки.
Поезд Москва — Новозыбков будет следовать до станции Брянск-Орловский, далее пассажиров перевезут автобусами по маршруту Брянск — Выгоничи — Почеп — Унеча — Клинцы — Новозыбков. В обратном направлении также организуют автобусное сообщение до Брянска-Орловского с последующим отправлением поездом в Москву. На маршруте задействуют восемь автобусов.
Поезд Минск — Анапа направят по Смоленскому направлению до станции Брянск-Орловский и обратно. Доставка пассажиров по маршруту Брянск — Выгоничи — Почеп — Унеча — Клинцы — Новозыбков — Злынка будет осуществляться автобусами межмуниципального назначения.
Пригородное сообщение на маршруте Брянск — Унеча — Брянск организуют пригородными составами до станции Выгоничи, далее пассажиры смогут добраться автобусами до станции Брянск-Орловский и в обратном направлении. Сроки восстановления железнодорожного сообщения определят после комплексного обследования инфраструктуры подразделениями РЖД, отметил губернатор.
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