Достижения.рф

В Орловской области от БПЛА ВСУ пострадала электроподстанция — Клычков

Фото: istockphoto/Terry Papoulias

В ночь над территорией Орловской области уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом в Макс сообщил губернатор региона Андрей Клычков.



По его словам, в результате атаки получила повреждения электроподстанция в Знаменском районе. Губернатор отметил, что целью противника вновь стали гражданские объекты, назвав произошедшее террористическим актом.

Клычков уточнил, что в непосредственной близости от места падения обломков БПЛА находятся православный храм и больница. По предварительным данным, никто из местных жителей не пострадал.

В результате инцидента без электроснабжения остались часть домовладений в населенных пунктах муниципалитета. На месте происшествия незамедлительно начали восстановительные работы.

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Никита Кротов

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