В Орловской области от БПЛА ВСУ пострадала электроподстанция — Клычков
В ночь над территорией Орловской области уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом в Макс сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
По его словам, в результате атаки получила повреждения электроподстанция в Знаменском районе. Губернатор отметил, что целью противника вновь стали гражданские объекты, назвав произошедшее террористическим актом.
Клычков уточнил, что в непосредственной близости от места падения обломков БПЛА находятся православный храм и больница. По предварительным данным, никто из местных жителей не пострадал.
В результате инцидента без электроснабжения остались часть домовладений в населенных пунктах муниципалитета. На месте происшествия незамедлительно начали восстановительные работы.
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