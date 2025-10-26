«Жёсткие бои и ДРГ в городе: Зеленский заявил о критической ситуации в Покровске
Зеленский сообщил о тяжёлой обстановке в Покровске
Владимир Зеленский выступил с видеообращением, в котором он сообщил о крайне сложной оперативной обстановке в районе города Покровск. Слова политика приводят украинские СМИ.
Лидер киевского режима заявил, что в городе сосредоточилась ударная группировка противника. Эта ситуация создала напряжённость как в самом Покровске, так и в прилегающих населённых пунктах.
«Жёсткие бои в городе, на подступах к городу, есть ДРГ в городе», — отметил Зеленский.Отдельно политик указал на серьёзные проблемы с логистикой, которые осложняют положение.
Ранее Минобороны РФ заявило, что российские военные нанесли удары по энергообъектам и военной инфраструктуре Украины. Целями стали цех по сборке дронов, склад безэкипажных катеров и железнодорожный состав с оружием, следовавший в район боевых действий.