«Жёсткие бои и ДРГ в городе: Зеленский заявил о критической ситуации в Покровске

Фото: Istock/TexBr

Владимир Зеленский выступил с видеообращением, в котором он сообщил о крайне сложной оперативной обстановке в районе города Покровск. Слова политика приводят украинские СМИ.



Лидер киевского режима заявил, что в городе сосредоточилась ударная группировка противника. Эта ситуация создала напряжённость как в самом Покровске, так и в прилегающих населённых пунктах.

«Жёсткие бои в городе, на подступах к городу, есть ДРГ в городе», — отметил Зеленский.
Отдельно политик указал на серьёзные проблемы с логистикой, которые осложняют положение.

Ранее Минобороны РФ заявило, что российские военные нанесли удары по энергообъектам и военной инфраструктуре Украины. Целями стали цех по сборке дронов, склад безэкипажных катеров и железнодорожный состав с оружием, следовавший в район боевых действий.
Ольга Щелокова

