«Жёсткие бои и ДРГ в городе: Зеленский заявил о критической ситуации в Покровске

26 октября 2025, 22:23

Зеленский сообщил о тяжёлой обстановке в Покровске

Фото: Istock/TexBr

Владимир Зеленский выступил с видеообращением, в котором он сообщил о крайне сложной оперативной обстановке в районе города Покровск. Слова политика приводят украинские СМИ.





Лидер киевского режима заявил, что в городе сосредоточилась ударная группировка противника. Эта ситуация создала напряжённость как в самом Покровске, так и в прилегающих населённых пунктах.

«Жёсткие бои в городе, на подступах к городу, есть ДРГ в городе», — отметил Зеленский.