Тульская область подверглась массированной атаке беспилотников

27 октября 2025, 06:31

Губернатор Миляев сообщил об уничтожении 24 БПЛА над Тульской областью

Фото: Telegram / dmilyaev

Системы противовоздушной обороны сбили 24 украинских беспилотника над Тульской областью. Об этом в Телеграм-канале рассказал губернатор региона Дмитрий Миляев.





По его словам, Минобороны почти всю ночью работало над отражением угрозы. В результате работы ПВО никто не пострадал, разрушения на земле не зафиксированы.



«В ходе боевой работы по защите воздушного пространства нашего региона подразделения ПВО Минобороны России в течение прошедшей ночи уничтожили еще 24 украинских беспилотника», — написал Миляев.