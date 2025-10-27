Тульская область подверглась массированной атаке беспилотников
Губернатор Миляев сообщил об уничтожении 24 БПЛА над Тульской областью
Системы противовоздушной обороны сбили 24 украинских беспилотника над Тульской областью. Об этом в Телеграм-канале рассказал губернатор региона Дмитрий Миляев.
По его словам, Минобороны почти всю ночью работало над отражением угрозы. В результате работы ПВО никто не пострадал, разрушения на земле не зафиксированы.
«В ходе боевой работы по защите воздушного пространства нашего региона подразделения ПВО Минобороны России в течение прошедшей ночи уничтожили еще 24 украинских беспилотника», — написал Миляев.Ранее под массированной атакой беспилотников оказался Московский регион. По словам мэра столицы Сергея Собянина, за прошлый вечер и в течение ночи ПВО сбила 30 украинских БПЛА.