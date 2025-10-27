Власти ЛНР показали последствия атаки ВСУ на Луганск

27 октября 2025, 00:34

Беспилотник ударил по жилым домам в Луганске

Фото: istockphoto / Roman Novitskii

В результате атаки БПЛА самолетного типа на Луганск повреждения получили три жилых дома. Об это сообщили в Телеграм-канале регионального правительства.





Удар пришелся по частному сектору на улице Печерской. По предварительным данным, пострадавших нет, однако серьезные повреждения зафиксированы у зданий, находившихся в зоне поражения беспилотника.

«Повреждены три жилых дома и хозяйственные постройки. Погибла домашняя живность», — говорится в сообщении.