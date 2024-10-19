Командование ВСУ заявило, что пути отступления в Курской области отрезаны

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Командование предупредило украинских военных, что пути отступления в Курской области отрезаны и эвакуации не будет. Об этом заявил сдавшийся в плен мобилизованный Александр Чмиль, информирует Минобороны России.
По словам пленного, после этого заявления он и его сослуживцы пошли в соседнюю деревню сдаваться в плен. Чмиль отметил, что российские военные не били их, а также дали еды и воды.
Военнопленный добавил, что командование ВСУ не снабжало своих солдат боеприпасами и продовольствием.
Ранее глава российского государства Владимир Путин заявил, что НАТО не жалеет украинцев, а Россия думает про своих бойцов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Военнопленный добавил, что командование ВСУ не снабжало своих солдат боеприпасами и продовольствием.
«Приходилось пить воду из болота», — заключил солдат.
Ранее глава российского государства Владимир Путин заявил, что НАТО не жалеет украинцев, а Россия думает про своих бойцов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова