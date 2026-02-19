ВС России загнали в ловушку и уничтожили группу колумбийских наемников ВСУ

19 февраля 2026, 06:25

Фото: iStock/Nastco

Российские военные уничтожили группу колумбийских наёмников, воевавших на стороне ВСУ. Иностранцы попались в ловушку, рассказал РИА Новости офицер мотострелкового подразделения группировки войск «Север» с позывным «Добрыня».