ВС России загнали в ловушку и уничтожили группу колумбийских наемников ВСУ
Российские военные уничтожили группу колумбийских наёмников, воевавших на стороне ВСУ. Иностранцы попались в ловушку, рассказал РИА Новости офицер мотострелкового подразделения группировки войск «Север» с позывным «Добрыня».
Бойцы РФ заметили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) на границе Харьковской области. Они приняли решение не наносить удар дронами с расстояния, а подпустить противника ближе. «Добрыня» подчеркнул, что рассматривалась опция взять колумбийцев в плен.
Российские военные заранее организовали засаду — так называемый «карман», в котором группа поджидала наемников. Те действовали предсказуемо и попали в ловушку. Когда иностранцам предложили сдаться, они отказались, и завязался стрелковый бой.
В результате всю группу ДРГ уничтожили на месте. При осмотре вещей россияне нашли у погибших колумбийские паспорта, которые после передали в штаб.
Читайте также: