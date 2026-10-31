В Брянской области мужчина подорвался на устройстве ВСУ и погиб — Ковальчук
В Брянской области погиб 48-летний мужчина. Об этом в Макс сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
По предварительным данным, человек подорвался на взрывном устройстве, сброшенном украинскими войсками. Ковальчук указал, что военные Украины являются террористами.
«Рядом с деревней Бабинка Карачевского района погиб 48-летний мужчина», — написал глава региона.Губернатор призвал жителей отказаться от походов в лес в районах, прилегающих к зоне проведения специальной военной операции. То же касается и территорий, где действуют официальные ограничения на посещение лесов.