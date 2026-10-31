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В Брянской области мужчина подорвался на устройстве ВСУ и погиб — Ковальчук

Фото: istockphoto/RamonCast

В Брянской области погиб 48-летний мужчина. Об этом в Макс сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.



По предварительным данным, человек подорвался на взрывном устройстве, сброшенном украинскими войсками. Ковальчук указал, что военные Украины являются террористами.

«Рядом с деревней Бабинка Карачевского района погиб 48-летний мужчина», — написал глава региона.
Губернатор призвал жителей отказаться от походов в лес в районах, прилегающих к зоне проведения специальной военной операции. То же касается и территорий, где действуют официальные ограничения на посещение лесов.
Никита Кротов

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