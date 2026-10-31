В Воронежской области обломки сбитых БПЛА ВСУ повредили жилье и машины

31 октября 2026, 15:30

Глава Воронежской области Гусев: ПВО сбила 12 БПЛА ВСУ над регионом

Фото: istockphoto/NiseriN

В ночь на 31 октября силы ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников над Воронежской областью. Об этом в Макс сообщил губернатор региона Александр Гусев.





По его словам, падение обломков привело к разрушениям в двух муниципальных образованиях. По предварительным данным, пострадавших среди местных жителей нет.





«В результате падения обломков БПЛА в двух муниципалитетах повреждены фасады и остекление восьми частных домов, также посечены несколько автомобилей», — написал он.