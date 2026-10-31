В Воронежской области обломки сбитых БПЛА ВСУ повредили жилье и машины
Глава Воронежской области Гусев: ПВО сбила 12 БПЛА ВСУ над регионом
В ночь на 31 октября силы ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников над Воронежской областью. Об этом в Макс сообщил губернатор региона Александр Гусев.
По его словам, падение обломков привело к разрушениям в двух муниципальных образованиях. По предварительным данным, пострадавших среди местных жителей нет.
«В результате падения обломков БПЛА в двух муниципалитетах повреждены фасады и остекление восьми частных домов, также посечены несколько автомобилей», — написал он.Массовому налету беспилотников Воронежская область подверглась в ночь на 26 октября. Тогда силы ПВО уничтожили над регионом 113 БПЛА, более 70 из них — непосредственно над Воронежем. Обломки одного из дронов упали на пассажирский поезд Анапа — Москва, в котором в том числе ехали футболисты московского «Локомотива». В городе также произошли пожары на промышленных предприятиях, в деловом центре и жилом доме.