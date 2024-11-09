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В Брянской области отражают воздушную атаку ВСУ, с начала ночи силы ПВО в регионе сбили уже 15 украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале. По его информации, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.
«Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», — написал он.Об уничтожении первого беспилотника глава региона сообщил в 23:52, трех — в 00:27, еще трех — в 00:45 и восьми — 2:12.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
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