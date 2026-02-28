В Брянской области после атаки БПЛА ВСУ пострадал человек
Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на Брянскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Удар дронов-камикадзе пришёлся по селу Кистер Погарского района. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
Богомаз уточнил, что повреждён легковой автомобиль, при этом один мужчина получил ранения. Его уже доставили в больницу, пострадавшему сейчас оказывается вся необходимая помощь.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: