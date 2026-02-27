В Мособлпожспасе сообщили о случаях гибели детей под сугробами

27 февраля 2026, 22:45

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

В снежную зиму особенно важно следить за детьми, так как в последнее время увеличилось количество случаев гибели несовершеннолетних под сугробами. Об этом заявили в пресс-службе Мособлпожспаса, напомнив о необходимости соблюдать меры безопасности.





Так, нельзя разрешать детям играть в снежных тоннелях и под сугробами. Следует также следить за тем, чтобы дети не находились вблизи зданий с нависшим снегом.

«Нужно также обходить участки, огороженные предупредительной сигнальной лентой. Не стоит парковать автомобили у зданий и шатких конструкций», – сказали в ведомстве.