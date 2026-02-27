В Мособлпожспасе сообщили о случаях гибели детей под сугробами
В снежную зиму особенно важно следить за детьми, так как в последнее время увеличилось количество случаев гибели несовершеннолетних под сугробами. Об этом заявили в пресс-службе Мособлпожспаса, напомнив о необходимости соблюдать меры безопасности.
Так, нельзя разрешать детям играть в снежных тоннелях и под сугробами. Следует также следить за тем, чтобы дети не находились вблизи зданий с нависшим снегом.
«Нужно также обходить участки, огороженные предупредительной сигнальной лентой. Не стоит парковать автомобили у зданий и шатких конструкций», – сказали в ведомстве.Там также попросили жителей Подмосковья гулять на улице без наушников. При подозрительном шуме необходимо прижаться к стене. Тогда балкон или козырёк крыши послужит укрытием от падающего с кровли снега.