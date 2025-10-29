В Брянской области после атаки БПЛА ВСУ загорелся дом и погибла женщина

29 октября 2025, 00:06

Фото: iStock/maxim4e4ek

Из-за атаки ВСУ с помощью БПЛА по Брянской области погиб один человек, также пострадал подросток. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.





Он уточнил, что беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал гражданский объект в Выгоничском районе — загорелся жилой дом.





«К большому горю погибла мирная жительница. Девочка 14 лет получила ранения», — говорится в публикации.

«Выражаю глубокие соболезнования родным погибшей. Пострадавшей – скорейшего выздоровления! Вся необходимая поддержка и материальная помощь семье будет оказана», — добавил губернатор Брянской области.