В Брянской области после атаки БПЛА ВСУ загорелся дом и погибла женщина
Из-за атаки ВСУ с помощью БПЛА по Брянской области погиб один человек, также пострадал подросток. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал гражданский объект в Выгоничском районе — загорелся жилой дом.
«К большому горю погибла мирная жительница. Девочка 14 лет получила ранения», — говорится в публикации.Серьезность травм не указывается, однако известно, что подростка оперативно доставили в детскую областную больницу. Сейчас профессионалы оказывают ей необходимую помощь.
«Выражаю глубокие соболезнования родным погибшей. Пострадавшей – скорейшего выздоровления! Вся необходимая поддержка и материальная помощь семье будет оказана», — добавил губернатор Брянской области.