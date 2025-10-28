В Петербурге из горящей гостиницы эвакуировали более 150 человек

28 октября 2025, 23:52

МЧС: В Петербурге 154 человека эвакуировали из-за пожара в гостинице

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Из-за пожара в гостинице Санкт-Петербурга из здания эвакуировали более 150 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу местного ГУ МЧС.