В Петербурге из горящей гостиницы эвакуировали более 150 человек
Из-за пожара в гостинице Санкт-Петербурга из здания эвакуировали более 150 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу местного ГУ МЧС.
Возгорание произошло вечером во вторник в Московском районе города. В номере площадью 10 квадратных метров горела обстановка на площади 1,5 квадратных метра.
Пожар удалось ликвидировать до прибытия спасателей.
Уточняется, что 154 человека успешно покинули опасную зону во время эвакуации. Предварительно, никто не пострадал.
