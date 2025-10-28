28 октября 2025, 23:49

Фото: iStock/makaule

Евросоюз имеет собственные интересы в эскалации украинского конфликта. Так считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.





По его словам, ЕС хочет получить больше военных полномочий, которые он планирует забрать у государств. В Брюсселе верят, что «война создаст европейское государство» со своей армией.





«И мы видим, что именно эта идеологическая, политическая, безумная мотивация движет людьми в Брюсселе», — отметил Филиппо в беседе с RT.

«На лидера Словакии уже было совершено покушение, а Орбана попытаются устранить при помощи оказания воздействия на результаты парламентских выборов, до которых остались считаные месяцы», — пояснил политолог.