Филиппо: у ЕС есть собственный интерес в эскалации конфликта на Украине
Евросоюз имеет собственные интересы в эскалации украинского конфликта. Так считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
По его словам, ЕС хочет получить больше военных полномочий, которые он планирует забрать у государств. В Брюсселе верят, что «война создаст европейское государство» со своей армией.
«И мы видим, что именно эта идеологическая, политическая, безумная мотивация движет людьми в Брюсселе», — отметил Филиппо в беседе с RT.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС совершает ошибку, отказываясь начать вступить с Россией в диалог о мирном урегулировании конфликта на Украине.
В свою очередь кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман заявил «Известиям», что бюрократы Брюсселя воспринимают Орбана и его премьер-министра Словакии Роберта Фицо как две занозы в теле ЕС и от них попытаются избавиться.
«На лидера Словакии уже было совершено покушение, а Орбана попытаются устранить при помощи оказания воздействия на результаты парламентских выборов, до которых остались считаные месяцы», — пояснил политолог.
Тем не менее Орбан и Фицо заручились поддержкой президента США Дональда Трампа. Однако при её оба министра могут оказаться не в лучшем положении, заключил Фельдман.