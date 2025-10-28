Над регионами России за три часа ликвидировали 57 украинских дронов
Российские системы противовоздушной обороны за три часа уничтожили 57 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.
Перехват воздушных целей осуществлялся 28 октября с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Наибольшее количество дронов сбили над Брянской областью — 35 единиц.
Еще девять беспилотников уничтожили над Ростовской областью, по четыре БПЛА ликвидировали в небе над Калужской и Тульской областями, к тому же один дрон зафиксировали и перехватили над Курской областью.
Над Московским регионом также устранили четыре воздушных цели. Примечательно, что три из них направлялись в сторону столицы.
Ранее стало известно, что главный редактор RT Маргарита Симоньян получила повестку в Шевченковский районный суд Киева на 30 октября по обвинениям по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.
Читайте также: