ВС РФ завладели редкими дронами ВСУ и передали их на изучение специалистам

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Бойцы гвардейского мотострелкового полка 1430 на Запорожском направлении завладели редкими видами украинских беспилотников и передали их специалистам для дальнейшего изучения. Об этом передает РИА Новости.
В наше распоряжение попали несколько образцов БПЛА противника. Некоторые из них можно назвать редкими экземплярами, это так называемые дроны-камикадзе», — рассказал собеседник.
Он добавил, что к российским специалистам также попало приспособление для сброса снарядов, которое обладает четырьмя слотами. Благодаря такой модернизации дрон становится пригодным для многоразового использования и может переносить четыре взрывных устройства.
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Элина Позднякова