В Брянской области сбили шесть украинских дронов

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В небе над Брянской областью сбиты шесть украинских беспилотников, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены четыре БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Позже он добавил, что еще два вражеских беспилотника сбили в небе над регионом.По словам главы региона, на месте падения украинских дронов работают спецслужбы. При этом никаких разрушений на земле не зафиксировано.
По данным Минобороны РФ, за ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 13 БПЛА над тремя регионами Российской Федерации.
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Элина Позднякова