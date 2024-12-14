На Кубани сбили несколько дронов ВСУ

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Этой ночью силы ПВО на Кубани уничтожили несколько беспилотников ВСУ, которые пытались атаковать гражданские объекты региона, сообщает губернатор Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
В станице Марьянской обломки одного из дронов упали на частный дом, что привело к повреждению хозяйственных построек и выбитым окнам. К счастью, пострадавших нет.
На месте происшествия работают экстренные и специальные службы. Глава Красноармейского района Александр Харитонов контролирует ситуацию и поручил оказать помощь пострадавшим в восстановлении имущества.
Ранее «Радио 1» сообщало, что ночью БПЛА ВСУ пытались атаковать нефтебазу в Орле, атака была частично снята на видео.
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На месте происшествия работают экстренные и специальные службы. Глава Красноармейского района Александр Харитонов контролирует ситуацию и поручил оказать помощь пострадавшим в восстановлении имущества.
Ранее «Радио 1» сообщало, что ночью БПЛА ВСУ пытались атаковать нефтебазу в Орле, атака была частично снята на видео.
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Мария Моисеева