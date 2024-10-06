В Брянской области силы ПВО сбили беспилотник

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Российская система ПВО сбила дрон самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
По словам главы Брянской области, в результате попытки вражеской атаки никто не пострадал. Разрушений в регионе также нет, добавил Богомаз.
Уточняется, что сотрудники оперативных и экстренных служб работают на месте.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Уточняется, что сотрудники оперативных и экстренных служб работают на месте.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова