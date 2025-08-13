ВСУ вернулись к советской модели командования армией
Командование ВСУ за три года конфликта перешло от децентрализованной системы принятия решения с большей долей инициативы командиров на местах к советской модели управления войсками. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Отмечается, что речь идёт о более жёстком режиме ведения боевых действий по принципу «сверху вниз», который активно применялся в Советском Союзе.
Издание пишет, что подобный стиль стал вызывать критику внутри ВСУ. Военные убеждены, что использование такого принципа связано с высокими потерями и жёсткими приказами.
