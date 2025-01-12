В Брянской области женщина погибла при ударе ВСУ

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Жительница Брянской области погибла в результате удара ВСУ, ещё одна получила ранения. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своём Telegram-канале.
Отмечается, что местная жительница погибла при украинском ударе по Карачаевскому району.
Ещё одна жительница района была доставлена в больницу с ранениями. Ей оперативно оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Богомаз подчеркнул, что семьям погибшей и пострадавшей окажут материальную помощь.
По словам главы региона, в результате ударов ВСУ зафиксированы повреждения нескольких домов. На местах работают оперативные и экстренные службы, также продолжается обследование территории.
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Ещё одна жительница района была доставлена в больницу с ранениями. Ей оперативно оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Богомаз подчеркнул, что семьям погибшей и пострадавшей окажут материальную помощь.
По словам главы региона, в результате ударов ВСУ зафиксированы повреждения нескольких домов. На местах работают оперативные и экстренные службы, также продолжается обследование территории.
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Анастасия Чинкова