Украинские военнослужащие даже не попытались эвакуировать тела сослуживцев, погибших в ходе атаки на хутор Бердин в Курской области. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил командир одной из групп спецназа «Ахмат», действующий на этом участке фронта в составе группировки войск «Север», с позывным «Аид».