ВСУ выпустили более 50 боеприпасов и 37 дронов по Белгородской области за сутки

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ВСУ выпустили более 50 боеприпасов по территории Белгородской области за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Отмечается, что за прошедшие сутки обстрелам подверглись 24 населённых пункта приграничного региона. Украинскими войсками был выпущен 51 снаряд и совершены атаки 37 беспилотниками.
В результате ударов зафиксированы разрушения в двух многоквартирных домах, коммерческом объекте, двух нежилых зданиях, объекте связи. Также сообщается о повреждении двух автомобилей.
Часть выпущенных боеприпасов и дронов была успешно уничтожена системами ПВО.
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В результате ударов зафиксированы разрушения в двух многоквартирных домах, коммерческом объекте, двух нежилых зданиях, объекте связи. Также сообщается о повреждении двух автомобилей.
Часть выпущенных боеприпасов и дронов была успешно уничтожена системами ПВО.
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Анастасия Чинкова