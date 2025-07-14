Реабилитация военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО: меры поддержки, лечение и протезирование

14 июля 2025, 15:23

Видео: Пресс-служба администрации г.о. Пушкинский

В России с 2022 года активно развивается система помощи участникам специальной военной операции (СВО). Ключевую роль в этом играют государственные программы и общественные организации, в число которых входит Фонд «Защитники Отечества» и Союз ветеранов СВО. Подробнее о работе, направленной на поддержку бойцов, вернувшихся с СВО, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Восстановление военнослужащих после СВО

Фонд «Защитники Отечества» Союз ветеранов СВО



Восстановление военнослужащих после СВО



25-дневный курс восстановительного лечения

21-дневное санаторно-курортное обслуживание (1 раз в год)

Приоритетное обслуживание для Героев России и инвалидов I группы

Компенсацию проезда к месту лечения

Фонд «Защитники Отечества»

Союз ветеранов СВО

Помощь в оформлении статуса ветерана боевых действий

Сопровождение при получении выплат и льгот

Поддержка в жилищных вопросах (НИС, земельные участки)

Представительство интересов в судах и госорганах

Организация реабилитации и протезирования

Внеочередное санаторно-курортное лечение

Психологическая поддержка ветеранов и семей погибших

Решение бытовых вопросов (детские сады, школы)

Программы трудоустройства и переобучения

Гуманитарная помощь (продукты, одежда, техника)