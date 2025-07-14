Реабилитация военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО: меры поддержки, лечение и протезирование
Видео: Пресс-служба администрации г.о. Пушкинский
В России с 2022 года активно развивается система помощи участникам специальной военной операции (СВО). Ключевую роль в этом играют государственные программы и общественные организации, в число которых входит Фонд «Защитники Отечества» и Союз ветеранов СВО. Подробнее о работе, направленной на поддержку бойцов, вернувшихся с СВО, читайте в материале «Радио 1».
Восстановление военнослужащих после СВО
После возвращения со специальной военной операции российские военнослужащие могут пройти комплексную реабилитацию по государственной программе. В 2025 году система восстановительной помощи включает несколько ключевых направлений.
Медицинская реабилитация проводится в 12 специализированных центрах по всей стране, включая Подмосковье, Краснодарский край и Сибирский регион. Ветераны могут получить:
- 25-дневный курс восстановительного лечения
- 21-дневное санаторно-курортное обслуживание (1 раз в год)
- Приоритетное обслуживание для Героев России и инвалидов I группы
- Компенсацию проезда к месту лечения
Особое внимание уделяется протезированию. Участники СВО получают доступ к современным бионическим и спортивным протезам с индивидуальным подбором и обучением пользования через Фонд «Защитники Отечества».
Психологическая помощь включает:
Специализированную терапию посттравматических стрессовых расстройств
Семейное консультирование
Нейропсихологическую коррекцию
При этом родственники могут сопровождать ветерана с полным обеспечением проживания и питания.
Дополнительные меры поддержки включают программы трудоустройства (в 2025 году трудоустроено 68% обратившихся), спортивную адаптацию (более 2500 участников паралимпийского движения) и юридическое сопровождение. Государственная программа постоянно расширяется, добавляя новые возможности для восстановления здоровья и социальной адаптации участников СВО.
Фонд «Защитники Отечества»
Государственный фонд «Защитники Отечества» был создан в 2023 году по инициативе Президента России для оказания всесторонней помощи участникам специальной военной операции и их семьям. Работая по принципу «одного окна», фонд предоставляет целый спектр услуг по медицинской, социальной и юридической поддержке.
Основные направления деятельности фонда включают организацию медицинской реабилитации в специализированных центрах и санаториях, обеспечение высокотехнологичным протезированием, а также оказание психологической помощи как самим ветеранам, так и членам семей погибших военнослужащих. Особое внимание уделяется социальной адаптации: фонд помогает в оформлении статуса ветерана боевых действий, получении жилищных субсидий, льгот по ЖКХ, а также содействует в трудоустройстве и профессиональном переобучении.
Юридическая поддержка включает бесплатные консультации по вопросам выплат, кредитных каникул и восстановления документов. Фонд также занимается защитой прав семей погибших военнослужащих, помогая в оформлении пенсий и компенсаций. Помимо этого, организация реализует культурные и патриотические программы, направленные на увековечивание памяти героев и воспитание молодежи. Официальном сайт fzo.gov.ru.
Союз ветеранов СВО
Союз ветеранов СВО — крупнейшая общественная организация, созданная для всесторонней помощи участникам специальной военной операции и их семьям. С 2023 года объединение ведет активную работу во всех регионах России, оказывая комплексную поддержку тем, кто защищал интересы страны.
Основные направления деятельности организации включают:
1. Юридическая защита:
- Помощь в оформлении статуса ветерана боевых действий
- Сопровождение при получении выплат и льгот
- Поддержка в жилищных вопросах (НИС, земельные участки)
- Представительство интересов в судах и госорганах
- Организация реабилитации и протезирования
- Внеочередное санаторно-курортное лечение
- Психологическая поддержка ветеранов и семей погибших
- Решение бытовых вопросов (детские сады, школы)
- Программы трудоустройства и переобучения
- Гуманитарная помощь (продукты, одежда, техника)
- Уроки мужества в учебных заведениях
- Военно-патриотические сборы для молодежи
- Экскурсии на военные объекты
Для получения помощи можно обратиться на горячую линию по телефону: 8 (800) 234-42-11, а также через официальный сайт (soyz-veteranov-svo.ru) или лично придя в региональное отделение (адреса на сайте).
Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации, а также другим интересующим вопросам, касающимся контрактной службы, можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.