Реабилитация военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО: меры поддержки, лечение и протезирование

Видео: Пресс-служба администрации г.о. Пушкинский

В России с 2022 года активно развивается система помощи участникам специальной военной операции (СВО). Ключевую роль в этом играют государственные программы и общественные организации, в число которых входит Фонд «Защитники Отечества» и Союз ветеранов СВО. Подробнее о работе, направленной на поддержку бойцов, вернувшихся с СВО, читайте в материале «Радио 1».




Восстановление военнослужащих после СВО


После возвращения со специальной военной операции российские военнослужащие могут пройти комплексную реабилитацию по государственной программе. В 2025 году система восстановительной помощи включает несколько ключевых направлений.
Медицинская реабилитация проводится в 12 специализированных центрах по всей стране, включая Подмосковье, Краснодарский край и Сибирский регион. Ветераны могут получить:

  • 25-дневный курс восстановительного лечения
  • 21-дневное санаторно-курортное обслуживание (1 раз в год)
  • Приоритетное обслуживание для Героев России и инвалидов I группы
  • Компенсацию проезда к месту лечения

Особое внимание уделяется протезированию. Участники СВО получают доступ к современным бионическим и спортивным протезам с индивидуальным подбором и обучением пользования через Фонд «Защитники Отечества».

Психологическая помощь включает:

Специализированную терапию посттравматических стрессовых расстройств
Семейное консультирование
Нейропсихологическую коррекцию

При этом родственники могут сопровождать ветерана с полным обеспечением проживания и питания.

Дополнительные меры поддержки включают программы трудоустройства (в 2025 году трудоустроено 68% обратившихся), спортивную адаптацию (более 2500 участников паралимпийского движения) и юридическое сопровождение. Государственная программа постоянно расширяется, добавляя новые возможности для восстановления здоровья и социальной адаптации участников СВО.


Фонд «Защитники Отечества»


Государственный фонд «Защитники Отечества» был создан в 2023 году по инициативе Президента России для оказания всесторонней помощи участникам специальной военной операции и их семьям. Работая по принципу «одного окна», фонд предоставляет целый спектр услуг по медицинской, социальной и юридической поддержке.

Основные направления деятельности фонда включают организацию медицинской реабилитации в специализированных центрах и санаториях, обеспечение высокотехнологичным протезированием, а также оказание психологической помощи как самим ветеранам, так и членам семей погибших военнослужащих. Особое внимание уделяется социальной адаптации: фонд помогает в оформлении статуса ветерана боевых действий, получении жилищных субсидий, льгот по ЖКХ, а также содействует в трудоустройстве и профессиональном переобучении.

Юридическая поддержка включает бесплатные консультации по вопросам выплат, кредитных каникул и восстановления документов. Фонд также занимается защитой прав семей погибших военнослужащих, помогая в оформлении пенсий и компенсаций. Помимо этого, организация реализует культурные и патриотические программы, направленные на увековечивание памяти героев и воспитание молодежи. Официальном сайт fzo.gov.ru.

Союз ветеранов СВО


Союз ветеранов СВО — крупнейшая общественная организация, созданная для всесторонней помощи участникам специальной военной операции и их семьям. С 2023 года объединение ведет активную работу во всех регионах России, оказывая комплексную поддержку тем, кто защищал интересы страны.

Основные направления деятельности организации включают:

1. Юридическая защита:

  • Помощь в оформлении статуса ветерана боевых действий
  • Сопровождение при получении выплат и льгот
  • Поддержка в жилищных вопросах (НИС, земельные участки)
  • Представительство интересов в судах и госорганах
2. Медицинская помощь:

  • Организация реабилитации и протезирования
  • Внеочередное санаторно-курортное лечение
  • Психологическая поддержка ветеранов и семей погибших
3. Социальная поддержка:

  • Решение бытовых вопросов (детские сады, школы)
  • Программы трудоустройства и переобучения
  • Гуманитарная помощь (продукты, одежда, техника)
4. Патриотическая работа:

  • Уроки мужества в учебных заведениях
  • Военно-патриотические сборы для молодежи
  • Экскурсии на военные объекты

Для получения помощи можно обратиться на горячую линию по телефону: 8 (800) 234-42-11, а также через официальный сайт (soyz-veteranov-svo.ru) или лично придя в региональное отделение (адреса на сайте).

Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации, а также другим интересующим вопросам, касающимся контрактной службы, можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.


Елена Генералова

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